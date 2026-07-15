Російська армія атакувала Ізюм на Харківщині: є багато руйнувань будинків та постраждалі (фото)

Увечері російські війська здійснили комбіновану атаку на Ізюм у Харківській області, застосувавши керовані авіабомби та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу зафіксовано масштабні руйнування, виникли пожежі, також є постраждалі.

Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За інформацією МВА, атака розпочалася близько 21:45. Попередньо, окупанти завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) та дронами-камікадзе типу Shahed.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, майно комунальних підприємств, сільськогосподарську техніку та приватні житлові будинки. У кількох місцях спалахнули пожежі. За попередніми даними, внаслідок російської атаки є постраждалі. Інформація про їхню кількість та стан уточнюється.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та фіксують масштаби завданих руйнувань.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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