Міноборони анонсувало підвищення виплат військовим: що зміниться

У Силах оборони України запровадили оновлену систему нарахування додаткових грошових винагород для військовослужбовців. Нові правила визначають порядок виплат, категорії військових, які мають на них право, перелік підтверджувальних документів та строки оформлення.

Про це повідомляє Міноборони.

Головні історії дня

Якими документами регулюються нові виплати

Розміри додаткових бойових винагород затверджені постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року. Порядок їх нарахування визначено наказом Міністерства оборони №232 від 29 червня 2026 року, який вносить зміни до чинного Порядку виплати грошового забезпечення, затвердженого наказом Міноборони №260 від 7 червня 2018 року.

Базове грошове забезпечення не змінюється

Посадові оклади, виплати за військовим званням, надбавки за вислугу років та інші постійні складові грошового забезпечення залишаються без змін. Оновлення стосуються лише додаткових винагород за виконання бойових і спеціальних завдань.

Нові бойові виплати

Система передбачає кілька видів щомісячних доплат — від 10 до 170 тисяч гривень. Їхній розмір залежить від характеру завдань, рівня ризику та місця їх виконання.

100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях

Ця винагорода виплачується пропорційно часу виконання бойових завдань військовослужбовцям, які безпосередньо перебувають у районах ведення бойових дій.

Право на виплату мають, зокрема, військові, які:

ведуть бойові дії на лінії зіткнення;

виконують завдання на території противника;

здійснюють вогневе ураження противника у складі артилерії, ракетних військ або ППО;

виконують бойові польоти;

діють у складі екіпажів кораблів і катерів;

проводять розмінування за бойовими розпорядженнями;

працюють у медичних підрозділах безпосередньо в районах бойових дій;

беруть участь у відбитті нападів на об'єкти.

Головною умовою є виконання бойового наказу та перебування безпосередньо в районі бойових дій.

50 тисяч гривень для військових на пунктах управління

Щомісячна доплата у 50 тисяч гривень передбачена для військовослужбовців, які забезпечують бойове управління підрозділами з пунктів управління бригад, батальйонів, полків, центрів та інших формувань.

Нові правила передбачають, що вирішальним є не місце розташування штабу, а район, у якому воюють підпорядковані підрозділи.

При цьому особовий склад підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування права на цю виплату не має.

30 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань

Доплата у 30 тисяч гривень нараховується військовослужбовцям, які виконують бойові чи спеціальні завдання за наказами командування, але не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

До таких завдань належать:

відновлення боєздатності резервів;

управління військовими угрупованнями;

діяльність робочих груп у районах бойових дій;

розмінування поза лінією фронту;

забезпечення військ у районах ведення бойових дій;

охорона об'єктів критичної інфраструктури та протиповітряне прикриття.

Тилова надбавка — 10 тисяч гривень

Військовослужбовці, які не отримують жодної з бойових доплат, матимуть право на щомісячну тилову надбавку в розмірі 10 тисяч гривень.

Її не виплачуватимуть військовим, які перебувають у відпустках, проходять навчання, зараховані до резервних підрозділів або тимчасово виведені зі штатних посад.

Одночасно кілька виплат отримати не можна

Якщо військовослужбовець одночасно відповідає умовам кількох видів винагород (100, 50, 30 або 10 тисяч гривень), йому нараховують лише одну — найбільшу.

Доплати інструкторам

Для інструкторського складу бойових військових частин встановлено окремі щомісячні виплати:

15 тисяч гривень — інструкторам базового рівня;

25 тисяч гривень — керівникам інструкторських підрозділів та інструкторам середнього рівня;

30 тисяч гривень — інструкторам найвищого рівня підготовки та тим, хто має статус учасника бойових дій.

Виплати призначаються після відповідного наказу командира та підтвердження проведення навчань.

Зональні винагороди

Окремі виплати залежать від відстані до лінії бойового зіткнення.

170 тисяч гривень нараховують військовим, які виконують завдання:

безпосередньо на передньому краї;

на тимчасово окупованих територіях;

між позиціями Сил оборони та противника;

на території Росії.

70 тисяч гривень виплачують військовим, які виконують завдання до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовослужбовець перебував у кількох районах, виплати обчислюють пропорційно кількості днів у кожній зоні.

Винагороди за штурмові дії

Передбачені також окремі добові виплати:

40 тисяч гривень — за успішний штурм із захопленням позицій противника;

20 тисяч гривень — за повернення позицій, які були захоплені диверсійними або інфільтраційними групами ворога.

Якщо виникають підстави для двох видів виплат одночасно, нараховується більша.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Премія за захоплення військовополонених

За кожного полоненого передбачено винагороду у 100 тисяч гривень для підрозділу, який здійснив захоплення. Кошти розподіляються між учасниками операції відповідно до їхнього внеску.

Винагорода за результат ближнього бою

Ще одна нова виплата — 15 тисяч гривень — передбачена за підтверджений результат стрілецького або рукопашного бою.

Обов'язковою умовою є відеофіксація та підтвердження через інформаційну систему "Дельта". Після перевірки командир військової частини видає наказ про виплату.

Максимальний розмір бойових виплат

Загальний ліміт бойових доплат становить 460 тисяч гривень на місяць.

До нього входять:

винагорода за безпосередню участь у бойових діях;

зональні виплати;

винагороди за штурмові операції.

Водночас цей ліміт не поширюється на:

основне грошове забезпечення;

одноразову допомогу за підписання першого контракту;

винагороду за захоплення полонених;

виплати за підтверджене знищення противника.

Як підтверджується право на виплати

Підставою для нарахування винагород є бойові накази, журнали бойових дій, бойові донесення та рапорти командирів. Для окремих видів виплат передбачена додаткова процедура перевірки. Наприклад, штурмові винагороди погоджує орган військового управління, а виплати за результати ближнього бою підтверджуються через систему "Дельта".

Якщо військовослужбовець виконував завдання у відрядженні, виплата оформлюється за місцем його штатної служби на підставі офіційної інформації від військової частини, де він фактично виконував бойові завдання.

Таким чином, нова система додаткових винагород передбачає чітку залежність розміру виплат від рівня ризику, складності та характеру виконуваних бойових завдань. Вона також встановлює єдиний механізм підтвердження права на винагороду та визначає прозорий порядок її нарахування.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов можуть скасувати статус УБД.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!