Чи може студент з пенсією по втраті годувальника офіційно працевлаштуватися

Студенти, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, нерідко відмовляються від офіційного працевлаштування, побоюючись втратити державні виплати. Особливо актуальним це питання стає влітку, коли молодь активно шукає підробіток або проходить стажування.

Водночас законодавство не пов’язує право на таку пенсію з наявністю роботи. Як пояснює "Судово-юридична газета", вирішальне значення мають інші умови, визначені законом.

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Хто може отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Порядок призначення цієї виплати регулює Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно зі статтею 36, пенсію призначають непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. До цієї категорії, зокрема, належать діти.

Окремі гарантії передбачені для студентів. Якщо вони навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої чи вищої освіти, виплата пенсії зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Також закон дозволяє не втрачати право на пенсію під час переходу між різними рівнями освіти. Якщо після завершення навчання студент вступає до іншого навчального закладу або продовжує освіту, виплати можуть тривати за умови, що перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців.

Для дітей-сиріт діють окремі правила: вони отримують пенсію до 23 років незалежно від того, чи продовжують навчання.

Чи впливає офіційна робота на виплату пенсії

Найчастіше студентів цікавить, чи можуть вони працювати офіційно без втрати пенсії. У Пенсійному фонді наголошують: працевлаштування саме по собі не є підставою для припинення виплат.

У законі відсутня вимога щодо непрацевлаштування або відсутності доходу як умови для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Тож студент має право офіційно працювати, отримувати заробітну плату й одночасно отримувати пенсію, якщо продовжує навчатися за денною формою та не досяг 23-річного віку. Саме ці дві умови залишаються ключовими.

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У яких випадках пенсію можуть припинити

Попри те, що офіційна робота не впливає на виплати, закон визначає інші підстави для їх припинення. Пенсію можуть скасувати, якщо:

студент завершив навчання;

його відрахували із закладу освіти;

він перевівся на заочну або іншу форму навчання, яка не дає права на таку пенсію;

особі виповнилося 23 роки (за винятком дітей-сиріт);

виникли інші обставини, через які людина втратила статус непрацездатного члена сім’ї.

Саме ці фактори, а не офіційне працевлаштування, можуть вплинути на право отримувати пенсію.

Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Стаття 44 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зобов’язує одержувачів пенсії повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на виплати.

Йдеться насамперед про завершення навчання, відрахування, переведення на іншу форму здобуття освіти чи інші обставини, що змінюють право на пенсію.

Водночас повідомляти про офіційне працевлаштування не потрібно, оскільки воно не є підставою для припинення виплат за умови, що студент продовжує денне навчання і відповідає вимогам законодавства.

Які документи необхідні для продовження виплат

Після досягнення 18 років Пенсійний фонд повинен отримувати підтвердження, що студент і надалі має право на пенсію. Для цього зазвичай подається довідка із закладу освіти про навчання за денною формою. Якщо студент вступає до іншого навчального закладу після завершення попереднього етапу освіти, необхідно також підтвердити факт продовження навчання.

Саме ці документи є підставою для продовження виплат. Інформація про місце роботи або офіційне працевлаштування не впливає на право отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Таким чином, українське законодавство чітко розмежовує право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та факт офіційного працевлаштування. Якщо студент навчається за денною формою і ще не досяг 23 років, він може працювати офіційно без ризику втратити державну підтримку. Водночас важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які дійсно можуть вплинути на право на отримання пенсії.

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