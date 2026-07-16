Может ли студент с пенсией по потере кормильца официально трудоустроиться

Студенты, получающие пенсию по случаю потери кормильца, нередко отказываются от официального трудоустройства, опасаясь потерять государственные выплаты. Особенно актуальным этот вопрос становится летом, когда молодежь активно ищет подработку или проходит стажировку.

В то же время, законодательство не связывает право на такую пенсию с наличием работы. Как объясняет " Судебно-юридическая газета ", решающее значение имеют другие условия, определенные законом.

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Кто может получать пенсию в связи с потерей кормильца

Порядок назначения этой выплаты регулирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно статье 36, пенсию назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, находившимся на его содержании. К этой категории относятся, в частности, дети.

Отдельные гарантии предназначены для студентов. Если они учатся по дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего или высшего образования, выплата пенсии сохраняется до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

Также закон позволяет не терять право на пенсию при переходе между разными уровнями образования. Если после окончания учебы студент поступает в другое учебное заведение или продолжает образование, выплаты могут продолжаться при условии, что перерыв между учебой не превышает четырех месяцев.

Для детей-сирот действуют отдельные правила: они получают пенсию до 23 лет независимо от того, продолжают ли обучение.

Влияет ли официальная работа на выплату пенсии

Чаще студентов интересует, могут ли они работать официально без потери пенсии. В Пенсионном фонде отмечают: трудоустройство само по себе не является основанием для прекращения выплат.

В законе отсутствует требование о нетрудоустройстве или отсутствии дохода как условия получения пенсии в связи с потерей кормильца.

Поэтому студент имеет право официально работать, получать заработную плату и одновременно получать пенсию, если продолжает учиться по дневной форме и не достиг 23-летнего возраста. Именно эти два условия остаются ключевыми.

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В каких случаях пенсию могут прекратить

Несмотря на то, что официальная работа не влияет на выплаты, закон определяет другие основания для их прекращения. Пенсию могут отменить, если:

студент завершил обучение;

его отчислили из учебного заведения;

он перевелся на заочную или иную форму обучения, не дающую права на такую пенсию;

лицу исполнилось 23 года (за исключением детей-сирот);

возникли другие обстоятельства, по которым человек потерял статус нетрудоспособного члена семьи.

Именно эти факторы, а не официальное трудоустройство могут повлиять на право получать пенсию.

Нужно ли сообщать Пенсионному фонду

Статья 44 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" обязывает получателей пенсии уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на выплаты.

Речь идет прежде всего о завершении обучения, отчислении, переводе на другую форму получения образования или другие обстоятельства, изменяющие право на пенсию.

В то же время, сообщать об официальном трудоустройстве не нужно, поскольку оно не является основанием для прекращения выплат при условии, что студент продолжает дневное обучение и отвечает требованиям законодательства.

Какие документы необходимы для продления выплат

После достижения 18 лет Пенсионный фонд должен получать подтверждение, что студент и дальше имеет право на пенсию. Для этого обычно подается справка из учебного заведения по дневной форме. Если студент поступает в другое учебное заведение после завершения предыдущего этапа образования, необходимо также подтвердить факт продолжения учебы.

Именно эти документы являются основанием для продления выплат. Информация о месте работы или официальном трудоустройстве не влияет на право получать пенсию в связи с потерей кормильца.

Таким образом, украинское законодательство четко разграничивает право на пенсию в связи с потерей кормильца и фактом официального трудоустройства. Если студент учится по дневной форме и не достиг 23 лет, он может работать официально без риска потерять государственную поддержку. В то же время, важно своевременно сообщать Пенсионному фонду об изменениях, которые действительно могут повлиять на право на получение пенсии.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

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