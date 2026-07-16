Дрони атакували Енгельс: пошкоджено військовий аеродром (фото, відео)

У ніч проти 16 липня в російських містах Саратов і Енгельс пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За попередніми даними, дрони завдали удару по військовому аеродрому "Енгельс".

Про це повідомляє Exilenova.Місцеві жителі писали у соцмережах про масований наліт БПЛА, а також численні вибухи в Саратові та Енгельсі. У мережі з'явилися відео, на яких чути проліт безпілотників і звуки вибухів.

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Спочатку Telegram-канали повідомили, що ціллю атаки могла стати авіабаза "Енгельс". Згодом Astra, посилаючись на власний OSINT-аналіз, заявила, що після удару безпілотників на території військового аеродрому спалахнула пожежа.

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За даними видання, аналіз відеозаписів пожежі, оприлюднених Telegram-каналом Exilenova+, підтверджує, що займання сталося саме на території військового об'єкта.

Варто зазначити, що аеродром "Енгельс" у Саратовській області вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Зокрема, у березні минулого року після удару дронів на об'єкті також виникла пожежа, про що повідомляв губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

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