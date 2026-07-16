Сергій Корецький став новим премʼєром: що про нього відомо

Верховна Рада 16 липня призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів.

Про це повідомлено пыд час трансляції пленарного засідання парламенту. Призначення нового глави уряду стало частиною кадрових змін у Кабінеті Міністрів, які стартували цього тижня.

Головні історії дня

Напередодні, 15 липня, Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, після чого відповідно до законодавства у відставку пішов і весь склад уряду. Про масштабне оновлення Кабміну стало відомо ще кількома днями раніше після відповідних заяв президента Володимира Зеленського. За попередньою інформацією, більшість міністрів збережуть свої посади, однак частину урядовців очікують кадрові зміни.

Що відомо про Сергія Корецького

До призначення главою уряду Сергій Корецький із 2025 року очолював НАК "Нафтогаз України". До цього він працював у приватному бізнесі та керував державними підприємствами паливно-енергетичного сектору.

Освіта

Корецький має три дипломи про вищу освіту. Він закінчив Луцький технічний університет за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство" та "Економіка підприємства", а також здобув освіту за напрямом "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У 2019 році завершив програму Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Кар'єра

Майже два десятиліття — з 1997 по 2018 рік — Корецький працював у групі компаній "Континіум". Із 2013 року керував мережею автозаправних комплексів WOG, де займався розвитком бізнесу та впровадженням нових форматів сервісу, зокрема мережі кав'ярень.

Після цього розвивав власні бізнес-проєкти, серед яких мережа кав'ярень IDEALIST та швейцарська енерготрейдингова компанія Centurion Group SA.

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Керівництво "Укрнафтою" та "Укртатнафтою"

У листопаді 2022 року Сергія Корецького призначили директором "Укрнафти" та "Укртатнафти". Під його керівництвом підприємства проводили модернізацію виробничих потужностей і розпочали буріння нових свердловин.

У квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала його головою правління компанії.

Робота під час війни

Корецький очолив "Нафтогаз" у період, коли російські атаки завдали серйозних пошкоджень українській газовидобувній інфраструктурі. Одним із ключових викликів для компанії стало відновлення видобутку газу та забезпечення стабільної роботи енергетичної системи в умовах війни.

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