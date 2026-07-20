В Україні може зрости вартість на популярний продукт: скільки коштуватиме

До кінця літа в Україні можуть зрости ціни на молочну продукцію — виробники прогнозують подорожчання в межах 5–10%. Крім того, у супермаркетах може поменшати вигідних акцій, оскільки підприємства стикаються зі зростанням виробничих витрат.

Водночас у галузі запевняють, що дефіциту молочних товарів не очікується, адже обсяги промислового виробництва молока продовжують збільшуватися. Про це в коментарі ЗМІ повідомила заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

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За її словами, собівартість виробництва молочної продукції постійно зростає. Найбільше на неї впливають підвищення вартості електроенергії, пального, пакувальних матеріалів, логістики, а також коливання валютного курсу, від якого залежить ціна імпортної упаковки.

Саме через ці чинники виробники очікують, що вже найближчим часом молочні продукти можуть подорожчати на 5–10%. Водночас різкого зростання цін на вершкове масло не прогнозують, оскільки воно вже залишається одним із найдорожчих товарів у цій категорії.

Чому акцій стане менше

Олена Жупінас зазначила, що останніми роками численні знижки в магазинах допомагали українцям економити на молочній продукції. Однак через збільшення витрат як виробників, так і торговельних мереж підтримувати масштабні акційні пропозиції стає дедалі складніше.

У зв'язку з цим супермаркети можуть скоротити кількість акцій або відмовитися від найбільших знижок на окремі види молочних товарів.

Фермери продають молоко нижче собівартості

Попри зростання витрат на виробництво, закупівельні ціни на сире молоко знижуються. Як пояснюють у галузі, це пов'язано зі світовим перевиробництвом молочної продукції.

Через надлишок вершкового масла, сухого молока та інших біржових товарів на світовому ринку ціни на них помітно впали, що позначилося й на вартості сирого молока. У результаті багато виробників змушені продавати його дешевше собівартості, працюючи зі збитками.

Додатково на ситуацію впливають дефіцит кадрів, подорожчання пального, електроенергії, добрив та сезонні витрати на польові роботи.

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Експорт скорочується, імпорт зростає

Ще однією проблемою для молочної галузі стало зниження експорту. Якщо раніше Україна активно постачала за кордон вершкове масло, сухе молоко та сири, то нині попит на цю продукцію значно зменшився.

За перші п'ять місяців 2026 року експорт вершкового масла скоротився майже удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас на внутрішньому ринку збільшується частка імпортної продукції. За оцінками представників галузі, близько половини сирів, представлених у магазинах, вже імпортуються, переважно з Польщі. Експерти пояснюють це державною підтримкою польських виробників та сучасними автоматизованими виробництвами, створеними за фінансування Європейського Союзу, що дозволяє їм знижувати собівартість продукції.

Чи можливий дефіцит

Після нещодавніх російських атак на продовольчі склади в Одеській області в окремих магазинах тимчасово виникли перебої з постачанням деяких молочних товарів. Однак у галузі наголошують, що такі випадки мають локальний характер.

У разі пошкодження одного логістичного центру постачання швидко перенаправляють через інші склади або виробники безпосередньо забезпечують торговельні мережі продукцією. Тому дефіциту молока, сирів, йогуртів та інших молочних продуктів в Україні не прогнозують.

Попри повномасштабну війну, промислове виробництво молока продовжує зростати. За даними Асоціації виробників молока, порівняно з 2021 роком молочнотоварні ферми збільшили обсяги виробництва майже на 16%. Водночас виробництво в особистих селянських господарствах поступово скорочується, тоді як великі фермерські підприємства нарощують випуск продукції.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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