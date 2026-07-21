Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 21 июля

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, повышенная усталость, раздражительность и стресс. Уровень солнечной активности определяется по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9.

Во вторник, 21 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий магнитной буре средней интенсивности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это природное явление, возникающее вследствие мощных вспышек и выбросов энергии на Солнце. Во время таких процессов в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения, которые и называют магнитными бурями.

Для оценки их силы используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и, как правило, не вызывают значительных последствий. Магнитные бури с К-индексом 5 и выше относятся к сильным. Они могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутниковой связи, мобильных сетей, радиосистем и навигационного оборудования. При очень мощных бурях с К-индексом 7–8 иногда можно наблюдать полярное сияние даже в необычных для этого регионах.

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Как магнитные бури влияют на организм

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головные боли, слабость, сонливость, перепады настроения или усталость. Специальных препаратов от магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно использовать назначенные врачом средства для облегчения отдельных симптомов.

Как поддержать организм

Во время периода повышенной солнечной активности специалисты рекомендуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться;

ограничить употребление алкоголя, жирной, соленой и острой пищи, а также уменьшить количество кофе;

пить достаточно воды и травяных чаев;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессов и конфликтных ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению и лучшему сну.

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