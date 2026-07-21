К тостам и десертам: рецепт мятного джема на зиму за 25 минут

Мятный джем – необычная домашняя заготовка с насыщенным ароматом свежей мяты, легкой лимонной кислинкой и приятным освежающим послевкусием. Он прекрасно подходит с тостами, блинами, сырниками, мороженым, йогуртом или как ароматное дополнение к чаю и домашним лимонадам.

Об этом пишет Shuba. Для джема используют только листья мяты. Жесткие стебли лучше не добавлять, поскольку они могут придать заготовке горький привкус.

Главные истории дня

Листочки рекомендуется мелко нарезать – так они быстрее отдадут сиропу свой аромат, а консистенция джема будет более однородной. Сначала следует отдельно приготовить сахарный сироп. Когда сахар полностью растворится, мята равномерно проварится и не будет прилипать ко дну кастрюли.

Варить зелень слишком долго не нужно. Достаточно 15–20 минут на слабом огне, чтобы джем стал ароматным и сохранил свежие мятные нотки. Лимонный сок добавляют в конце приготовления. Он делает вкус более сбалансированным, подчеркивает свежесть и помогает сберечь яркий аромат.

Читайте также: Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму

Ингредиенты

свежие листья мяты - 40 г;

сахар - 500 г;

вода - 500 мл;

лимонный сок – 2 ст. л.

Способ приготовления

Переберите мяту, отделите листья от стеблей, хорошо промойте, обсушите на полотенце и мелко нашинкуйте. В кастрюле смешайте воду с сахаром, поставьте на средний огонь и, помешивая, дождитесь полного растворения сахара. Доведите сироп до кипения. Добавьте нарезанную мяту к горячему сиропу, убавьте огонь и варите 15–20 минут, периодически помешивая. За это время сироп станет более густым и насыщенным ароматом. Влейте лимонный сок, хорошо перемешайте и проварите еще 1-2 минуты. Горячий джем разлейте в чистые сухие банки. Для длительного хранения используйте стерилизованные банки и закройте герметично крышками. После охлаждения храните в холодильнике или в прохладном месте.

Полезные советы

Мятный джем можно использовать не только как сладкую намазку. Он отлично подходит для приготовления домашнего лимонада – достаточно растворить несколько ложек в холодной воде с лимоном. Также его можно добавлять в чай вместо сахара. Если хочется получить более нежную текстуру, после варки джем можно измельчить блендером или процедить, удалив кусочки листьев.

Мы уже предлагали рецепт вишен в шоколаде с ромом на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!