Дроны атаковали российский Липецк: вспыхнул пожар на ТЭЦ (фото, видео)

В ночь на 21 июля в российском Липецке после объявления ракетной опасности произошел масштабный пожар в районе местной теплоэлектроцентрали. По информации местных жителей, в городе раздалась серия взрывов, после чего над одним из промышленных районов поднялся густой дым.

Накануне вечером власти региона объявили ракетную опасность. Об этом сообщают ASTRA, Exilenova+

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Предварительно известно, что возгорание возникло вблизи Липецкой ТЭЦ и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В то же время официальной информации о том, какой именно объект мог подвергнуться атаке, пока нет. Кроме того, большой пожар вспыхнул во Всеволожске Ленинградской области. По данным МЧС РФ, огонь охватил складско-производственное здание на территории индустриального парка "Ладога", где производятся полимерные материалы.

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Площадь возгорания составила около 5 900 квадратных метров. В промышленном парке работают, в частности, предприятия Терра-Пласт, Микспласт и Центр радиационных технологий. По предварительным данным, пожар во Всеволожске не связан с воздушной атакой. В настоящее время российские экстренные службы выясняют причины возгорания.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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