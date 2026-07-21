Часть пенсионеров получит доплату за предыдущие месяцы: кого касается

Некоторые украинские пенсионеры могут получить не только повышенный размер ежемесячной пенсии, но и разовую выплату за прошлые периоды. Такое доначисление производится, если право на большую пенсию возникло раньше, чем Пенсионный фонд провел перерасчет или получил все необходимые документы.

Чаще доначисления касается пенсионеров, которые после назначения пенсии продолжили работать официально. После приобретения дополнительного страхового стажа Пенсионный фонд производит перерасчет выплат. Об этом сообщает ПФУ.

Главные истории дня

По закону обновленный размер пенсии должен применяться с 1 апреля. Однако на практике увеличенные выплаты нередко начинают поступать позже. Это связано с тем, что работодатели представляют отчетность об уплате единого социального взноса с задержкой, из-за чего Пенсионный фонд не сразу получает необходимые сведения.

После завершения перерасчета пенсионеру выплачивают не только новый размер пенсии, но и компенсируют разницу за весь период, когда он уже имел право на повышенные выплаты. Именно поэтому сумма, которая поступает однократно, может быть существенно больше обычной ежемесячной пенсии.

Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право

Кто еще может получить доначисление

Право на выплату за прошедшие периоды имеют не только работающие пенсионеры. Пенсионный фонд может произвести доначисление и в других случаях, если после назначения пенсии человек:

подала документы о страховом стаже, ранее не учтенном;

подтвердила заработную плату, влияющую на размер пенсии;

оформила право на надбавку, доплату или другую выплату, ранее не назначенную.

В таких случаях специалисты Пенсионного фонда определяют дату, с которой человек имел право на больший размер пенсии, после чего начисляют и выплачивают должную разницу.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется автоматически, поэтому подавать отдельное заявление не нужно.

В то же время, если речь идет об учете дополнительного страхового стажа, подтверждении заработка или оформлении права на надбавки и доплаты, пенсионеру необходимо самостоятельно представить соответствующие документы в Пенсионный фонд. После их разработки специалисты могут пересмотреть размер пенсии и выплатить все недополученные средства за предыдущий период.

Напомним, не все украинцы пенсионного возраста могут получить пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!