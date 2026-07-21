Зменшить кількість шкідників без використання дорогих засобів: дієвий метод боротьби зі слимаками

Багато городників намагаються позбутися слимаків без застосування хімічних засобів. Один із популярних народних методів — пастка зі звичайного молока. Вважається, що вона допомагає зменшити кількість шкідників без використання дорогих препаратів.

Про це пише nv.ua. Слимаки та равлики найкраще почуваються у вологих, затінених місцях із великою кількістю їжі. Якщо грядки густо засаджені, ґрунт постійно залишається сирим, а рослинні залишки не прибирають, ділянка стає для них ідеальним середовищем.

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Появі шкідників також сприяють:

надмірний полив;

висока трава та зарості на клумбах;

опале листя й неприбрані рослинні рештки;

відсутність природних ворогів, зокрема їжаків, жаб і ропух.

Саме тому фахівці радять не лише боротися зі слимаками, а й усувати умови, які сприяють їх розмноженню.

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Як зробити молочну пастку

Для цього способу знадобиться невелика скляна банка або пластикова ємність та трохи молока.

У посудину потрібно налити кілька сантиметрів молока й увечері поставити її біля грядок або клумб, де найчастіше з'являються шкідники. Уночі слимаки виходять на пошуки їжі, а запах молока, яке починає бродити, приваблює їх.

Потрапивши всередину, молюски вже не можуть вибратися через гладкі стінки ємності. Вранці залишається лише прибрати пастку та очистити її.

Цей спосіб вважається безпечним для рослин, домашніх тварин і людей, адже не передбачає використання хімічних препаратів.

Які ще народні засоби використовують проти слимаків

Окрім молочних пасток, дачники часто застосовують й інші перевірені методи:

подрібнену яєчну шкаралупу, яку розсипають навколо рослин — її гострі краї ускладнюють пересування слимаків;

деревну золу, що створює сухий бар'єр для шкідників;

мідну стрічку, яку розміщують навколо грядок або квіткових горщиків — вважається, що вона відлякує молюсків;

кавову гущу, адже кофеїн може негативно впливати на слимаків;

пивні пастки, які працюють за таким самим принципом, як і молочні: запах бродіння приваблює шкідників, після чого вони потрапляють у ємність і не можуть вибратися.

Експерти зазначають, що найкращого результату можна досягти завдяки комплексному підходу. Регулярне прибирання ділянки, помірний полив і використання простих пасток допоможуть суттєво скоротити кількість слимаків і захистити врожай без агресивної хімії.

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