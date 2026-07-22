Имеет ли военное право на компенсацию за неиспользованный отпуск: объяснение юриста

Военнослужащие во время военного положения не всегда могут полностью использовать ежегодный отпуск из-за выполнения боевых и служебных задач. Однако неиспользованные дни не аннулируются.

При увольнении их можно либо использовать до исключения из списков личного состава, либо получить за них денежную компенсацию. При этом выплата может охватывать не только текущий, но и предыдущие годы службы, если отпуск так и не был использован, пишет sud.ua.

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Сколько длится отпуск во время военного положения

Действующее законодательство предусматривает для военнослужащих 30 календарных дней ежегодного основного отпуска даже в период военного положения. В то же время, из-за специфики службы и выполнения боевых задач воспользоваться ею полностью удается далеко не всем.

Важно, что неиспользованные дни не теряются и сохраняются за военнослужащим.

Когда можно получить компенсацию

Во время увольнения со службы военный имеет право выбрать один из двух вариантов:

использовать все неиспользованные дни отпуска для исключения из списков личного состава;

получить денежную компенсацию за неиспользованные дни основного и дополнительных отпусков.

Компенсация выплачивается не только за отпуск, накопленный в текущем году, но и за все предыдущие годы службы, если право на него не было реализовано.

Как определяют размер выплаты

Сумму компенсации рассчитывают исходя из денежного довольствия военнослужащего по последней штатной должности, которую он занимал перед увольнением.

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Что нужно для получения средств

Чтобы получить компенсацию, военнослужащий должен предоставить рапорт на имя командира воинской части с просьбой произвести выплату за неиспользованные дни отпуска.

На что обратить внимание перед увольнением

Перед завершением службы следует проверить, сколько именно дней отпуска осталось неиспользованными, а также предусмотрена ли выплата компенсации в приказе об увольнении. Если средства не были начислены или при расчете не учли все положенные дни отпуска, военнослужащий может в письменном виде обратиться в командование воинской части с требованием устранить нарушения.

Таким образом, право на ежегодный отпуск за военными сохраняется даже во время военного положения, а неиспользованные дни не сгорают. Их можно использовать перед увольнением или получить за них денежную компенсацию, в том числе за предыдущие годы службы.

Напомним, мы уже писали, зачем военному в отпуске дважды обращаться в ТЦК.

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