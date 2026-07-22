Чи має військовий право на компенсацію за невикористану відпустку: пояснення юриста

Військовослужбовці під час воєнного стану не завжди мають можливість повністю використати щорічну відпустку через виконання бойових і службових завдань. Проте невикористані дні не анулюються.

Під час звільнення їх можна або використати до виключення зі списків особового складу, або отримати за них грошову компенсацію. При цьому виплата може охоплювати не лише поточний, а й попередні роки служби, якщо відпустка так і не була використана, пише sud.ua.

Головні історії дня

Скільки триває відпустка під час воєнного стану

Чинне законодавство передбачає для військовослужбовців 30 календарних днів щорічної основної відпустки навіть у період воєнного стану. Водночас через специфіку служби та виконання бойових завдань скористатися нею повністю вдається далеко не всім.

Важливо, що невикористані дні не втрачаються та зберігаються за військовослужбовцем.

Коли можна отримати компенсацію

Під час звільнення зі служби військовий має право обрати один із двох варіантів:

використати всі невикористані дні відпустки до виключення зі списків особового складу;

отримати грошову компенсацію за невикористані дні основної та додаткових відпусток.

Компенсація виплачується не лише за відпустку, накопичену в поточному році, а й за всі попередні роки служби, якщо право на неї не було реалізоване.

Як визначають розмір виплати

Суму компенсації розраховують, виходячи з грошового забезпечення військовослужбовця за останньою штатною посадою, яку він обіймав перед звільненням.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Що потрібно для отримання коштів

Щоб отримати компенсацію, військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира військової частини з проханням здійснити виплату за невикористані дні відпустки.

На що звернути увагу перед звільненням

Перед завершенням служби варто перевірити, скільки саме днів відпустки залишилося невикористаними, а також чи передбачена виплата компенсації в наказі про звільнення. Якщо кошти не були нараховані або під час розрахунку не врахували всі належні дні відпустки, військовослужбовець може письмово звернутися до командування військової частини з вимогою усунути порушення.

Таким чином, право на щорічну відпустку за військовими зберігається навіть під час воєнного стану, а невикористані дні не згорають. Їх можна використати перед звільненням або отримати за них грошову компенсацію, зокрема й за попередні роки служби.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо військовому у відпустці двічі звертатись до ТЦК.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!