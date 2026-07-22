Комфорт не за усі гроші: як користуватись кондиціонером, щоб менше платити за світло

У літню спеку кондиціонер нерідко працює майже без упину, однак правильно обраний режим допоможе зробити його використання більш економним без втрати комфорту. На рахунки за світло більше впливає не тривалість роботи кондиціонера, а те, як саме він охолоджує приміщення.

Про це в коментарі УНІАН розповів майстер із кліматичного обладнання компанії AirPro Олексій Жабін. За словами експерта, найменше електроенергії кондиціонер споживає в режимі ECO. У деяких моделях аналогічну функцію виконує режим SLEEP. У цих режимах компресор працює з меншим навантаженням, що дозволяє скоротити витрати електроенергії.

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Найбільше електроенергії споживає компресор, який відводить тепло з кімнати. Якщо кондиціонер працює протягом дня, він лише підтримує встановлену температуру, а компресор вмикається лише періодично. Натомість після тривалого простою в розпеченому приміщенні приладу доводиться працювати безперервно, щоб швидко охолодити повітря. Через це загальне енергоспоживання може виявитися майже таким самим, як і при безперервній роботі протягом дня.

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Також Олексій Жабін спростував поширений міф про те, що часте ввімкнення та вимкнення кондиціонера швидше виводить його з ладу. За його словами, довговічність техніки насамперед залежить від якості самого обладнання, а не від режиму експлуатації.

Експерт додає, що суттєво знизити витрати електроенергії лише за рахунок вибору режиму роботи не вдасться. Сучасні інверторні кондиціонери з холодоагентом R32 дійсно економніші за моделі попередніх поколінь, однак різниця в енергоспоживанні зазвичай становить близько 10–20%.

Якщо в оселі встановлено лише один кондиціонер, а охолодити потрібно кілька кімнат, внутрішній блок бажано розміщувати так, щоб потік холодного повітря був спрямований у бік дверей або коридору. Для кращої циркуляції прохолоди між кімнатами можна також використовувати звичайний підлоговий вентилятор, який допоможе рівномірніше розподілити охолоджене повітря.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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