Комфорт не за все деньги: как пользоваться кондиционером, чтобы меньше платить за свет

В летнюю жару кондиционер нередко работает почти без остановки, однако правильно выбранный режим поможет сделать его использование более экономичным без потери комфорта. На счета за свет больше влияет не продолжительность работы кондиционера, а то, как он охлаждает помещение.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал мастер по климатическому оборудованию компании AirPro Алексей Жабин. По словам эксперта, меньше всего электроэнергии кондиционер потребляет в режиме ECO. В некоторых моделях аналогичную функцию выполняет режим SLEEP. В этих режимах компрессор работает с меньшей нагрузкой, что позволяет сократить расход электроэнергии.

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Больше электроэнергии потребляет компрессор, отводящий тепло из комнаты. Если кондиционер работает в течение дня, то он только поддерживает установленную температуру, а компрессор включается только периодически. После длительного простоя в раскаленном помещении прибора приходится работать непрерывно, чтобы быстро охладить воздух. Поэтому общее энергопотребление может оказаться почти таким же, как и при непрерывной работе в течение дня.

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Также Алексей Жабин опроверг распространенный миф о том, что частое включение и выключение кондиционера скорее выводит его из строя. По его словам, долговечность техники, прежде всего, зависит от качества самого оборудования, а не от режима эксплуатации.

Эксперт добавляет, что существенно снизить расход электроэнергии только за счет выбора режима работы не удастся. Современные инверторные кондиционеры с хладагентом R32 действительно экономнее моделей предыдущих поколений, однако разница в энергопотреблении обычно составляет около 10–20%.

Если в доме установлен только один кондиционер, а охладить нужно несколько комнат, внутренний блок желательно размещать так, чтобы поток холодного воздуха был направлен в сторону двери или коридора. Для лучшей циркуляции прохлады между комнатами можно использовать обычный напольный вентилятор, который поможет равномернее распределить охлажденный воздух.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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