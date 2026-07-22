Спека більше 30 градусів: прогноз погоди в Україні на 22 липня

22 липня в Україні переважатиме комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей очікується помірне тепло та відсутність значних опадів, тоді як найвищі температури збережуться лише на півдні та сході країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, найспекотніше буде в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Там повітря прогріється до +26...+31 градуса.

Головні історії дня

Читайте також: Грози, град та до 27 градусів тепла: коли в Україну прийде літня спека

Натомість найпрохолодніше буде на півночі та північному заході. На Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині вдень очікується лише +19...+22 градуси. В інших регіонах України температура коливатиметься в межах +22...+25 градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі в Одеській і Миколаївській областях, місцями на Черкащині та Закарпатті. Водночас у більшості областей істотних опадів синоптики не прогнозують.

У Києві середа мине без суттєвих дощів. Очікується мінлива хмарність із сонячними проясненнями, а температура повітря вдень становитиме близько +22...+23 градусів.

Втім, така помірно тепла погода буде нетривалою. За словами Наталки Діденко, вже наступного тижня хвиля спеки охопить практично всю територію України.

Нагадаємо, ми вже писали, які регіони України накриє пекельна спека.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!