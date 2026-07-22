Ціни пішли вверх: скільки зараз коштує відпочити на Світязі та з якими проблемами стикаються відпочиваючі

Популярний курорт на озері Світязь цього літа зустрічає туристів не лише великою кількістю відпочивальників, а й вищими цінами. У пік сезону житло радять бронювати заздалегідь, адже через високий попит гості також стикаються із заторами на під'їздах та перебоями мобільного зв'язку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. За даними журналістів, середня вартість доби проживання становить близько 2 тисяч гривень. Найдешевші номери можна знайти від 600 гривень за ніч, тоді як за преміальне помешкання доведеться заплатити до 11 600 гривень за добу.

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Ті, хто віддає перевагу відпочинку на природі, можуть скористатися офіційним наметовим містечком. В'їзд автомобілем на територію Шацького національного природного парку коштує 100 гривень екологічного збору, а встановлення намету — ще 150 гривень.

Подорожчало й харчування. За словами туристів, сніданок для сім'ї з чотирьох осіб обходиться приблизно у 1 700 гривень. Серед популярних страв цього сезону — знамениті шацькі пончики, які продають по 60 гривень, сом у сметані за 350 гривень, а порція борщу залежно від закладу коштує від 180 до 250 гривень.

Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук запевнив, що нині військові не фіксують жодних загроз з боку Білорусі, тож безпекова ситуація в районі залишається стабільною.

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Водночас у соцмережах деякі відпочивальники повідомляють про висипання, почервоніння шкіри та сильний свербіж після купання в озері. У Шацькому національному природному парку пояснили, що це може бути церкаріоз — алергічна реакція на личинки паразитів водоплавних птахів. Щоб зменшити ризик, фахівці радять одразу після купання приймати душ або ретельно витирати тіло рушником.

Світязь є найглибшим природним озером України та найбільшим серед водойм Шацького національного природного парку. Крім того, він входить до переліку "Семи природних чудес України". Минулого року озеро офіційно відвідали близько 250 тисяч туристів, хоча неофіційні оцінки перевищують пів мільйона. Цього сезону місцева влада прогнозує ще більший потік відпочивальників, адже дедалі більше українців обирають Світязь як безпечнішу альтернативу морському відпочинку.

Нагадаємо, ми вже писали, де відпочивати як мільйонер, не витрачаючи статки.