Может ли ТЦК вручить повестку студенту во время каникул.

После окончания учебы в колледже и до зачисления в университет, военнообязанные могут временно потерять право на отсрочку от мобилизации. Именно в этот период, пока идет вступительная кампания, им могут вручить повестку.

Об этом сообщают юристы.UA. Украинское законодательство гарантирует право на образование, а студентам дневной формы обучения предоставляется отсрочка от мобилизации. В то же время после завершения учебы в колледже и до официального зачисления в высшее образование возникает промежуток, когда такая отсрочка уже не действует.

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Именно в этот период, пока абитуриент сдает вступительные экзамены и оформляет документы, он может быть мобилизован на общих основаниях.

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Поможет ли отпуск на работе

Юристы отмечают, что трудоустроенные граждане могут согласовать с работодателем использование разных видов отпуска, чтобы иметь достаточно времени для вступительной кампании.

В частности, можно воспользоваться:

ежегодным оплачиваемым отпуском;

отпуском без сохранения заработной платы;

больничным, если для этого есть законные основания.

Закон не запрещает длительные перерывы в работе, однако вопрос их предоставления решается по договоренности между работником и работодателем.

Защитит ли отпуск от мобилизации

Специалисты отмечают, что пребывание в отпуске не является основанием для освобождения от мобилизации. Даже если человек временно не работает, сдает вступительные экзамены или готовится к обучению, это не лишает представителей ТЦК права вручить ему повестку, если на тот момент отсрочка еще не оформлена.

Напомним, можно ли вступить в брак без военного билета.

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