Дроны атаковали Ульяновскую область России: пылает НПЗ (фото, видео)

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали Ульяновскую область РФ. По предварительной информации, под удар мог попасть объект нефтеперерабатывающей отрасли в поселке Новоспасское.

Об этом сообщают OSINT-сообщества. По данным мониторинговых каналов, Целью стала база сжиженного газа или нефтеперерабатывающий завод ООО "НС-Ойл".

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В сети уже появились видео с места происшествия. На кадрах виден масштабный пожар и густой черный дым, возвышающийся над предприятием.

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Около 03:00 в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников. Из-за опасности Росавиация временно ввела в аэропорту Ульяновска план "Ковёр", предусматривающий ограничение полетов. В то же время местные власти официально инцидент не комментировали.

Предприятие "НС-Ойл" специализируется на переработке нефти и производстве бензиновых и дизельных фракций, а также мазута. Мощность завода составляет до 600 тысяч тонн горючего в год. Это не первый удар по объекту — в октябре 2025 года он уже подвергался атаке беспилотников.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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