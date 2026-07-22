Без загустителей: рецепт грушевого повидла за 45 минут на зиму

Если хотите сделать вкусную и ароматную заготовку на зиму, обратите внимание на грушевое повидло по-гречески. Оно готовится с минимальным количеством сахара, без пектина или желатина, а густую консистенцию удается достичь благодаря длительному увариванию фруктов.

Рецепт рассчитан на 1 кг груш. Об этом пишет Shuba.

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Что нужно знать перед приготовлением

В отличие от обычного варенья, это повидло получается более густым и имеет насыщенный вкус. К грушам добавляют два яблока, немного лимонного сока и молотую корицу, которые придают заготовке приятную кислинку и пряный аромат.

Сначала фрукты тушат с небольшим количеством воды до мягкости, после чего перетирают через сито или измельчают блендером до однородной консистенции.

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости плодов. Если груши и яблоки достаточно сладкие, то хватит и 200 граммов.

Ингредиенты

груши - 1 кг;

яблоки - 2 шт.;

сахар - 200 г;

лимонный сок - 20 мл;

молотая корица - 10 г;

вода - 120 мл.

Способ приготовления

Сначала хорошо промойте фрукты, удалите сердцевину и поврежденные места, после чего нарежьте их небольшими кусочками. Если кожура слишком жесткая, ее лучше очистить. Подготовленные груши и яблоки сложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте примерно 100–120 мл воды и тушите на среднем огне 15–20 минут, периодически помешивая, пока фрукты полностью не размякнут. После этого перетрите массу через сито или измельчите блендером. К полученному пюре добавьте оставшийся после тушения сок, влейте лимонный сок, всыпьте сахар и корицу. Варите повидло на слабом огне, регулярно помешивая, пока оно не станет густым. Обычно этот процесс занимает от полутора до двух часов. Готовое горячее повидло разлейте в предварительно простерилизованные банки и закройте герметично крышками. После охлаждения храните заготовку в темном прохладном месте.

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