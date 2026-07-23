Можуть бути проблеми з тиском у метеозалежних: прогноз магнітних бур на 23 липня

23 і 24 липня в Україні очікується підвищена геомагнітна активність. Магнітні бурі можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей, спричиняючи головний біль, втому, дратівливість і загальне погіршення стану.

Рівень геомагнітної активності визначають за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Показник від 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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Якою буде геомагнітна ситуація

23 липня прогнозується сонячна активність із К-індексом 4. Це відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності (жовтий рівень). Фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже інформація про сонячну активність оновлюється кожні три години.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки заряджених частинок. Досягнувши магнітного поля Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення.

Незначними вважаються коливання з К-індексом від 1 до 4. Якщо показник перевищує 5, буря стає сильною і може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу супутникового зв'язку, навігаційних систем і радіокомунікацій. Під час дуже потужних бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах світу можна спостерігати полярне сяйво.

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Як полегшити самопочуття

У дні підвищеної геомагнітної активності лікарі рекомендують дотримуватися режиму сну, збалансовано харчуватися, пити достатньо води та обмежити вживання алкоголю, кави й важкої їжі.

Також варто більше часу проводити на свіжому повітрі, уникати надмірних фізичних навантажень і стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями радять уважніше стежити за своїм станом і тримати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ зранку або тепла ванна ввечері також можуть допомогти покращити самопочуття.