Російська армія атакувала Одесу: пошкоджено будинки та інфраструктуру

У ніч проти 23 липня російські війська здійснили тривалу атаку на Одесу. Внаслідок ударів у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, атака тривала майже всю ніч. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, офісну будівлю, кілька автомобілів, а також вибито шибки у приватних будинках.

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Очільник МВА подякував Силам оборони України за захист міста та закликав жителів Одеси не нехтувати сигналами повітряної тривоги й своєчасно прямувати до укриттів.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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