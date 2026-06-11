Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарі: зайнялась масштабна пожежа (фото, відео)

У ніч проти 11 червня безпілотники завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та оперативний штаб Краснодарського краю. За інформацією місцевих джерел, атака розпочалася невдовзі після опівночі.

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Жителі селища Афіпський повідомляли про серію прольотів безпілотників, які було чути з інтервалом у кілька хвилин. Опубліковані в мережі відеозаписи зафіксували роботу російської протиповітряної оборони, а також потужне загоряння на території нафтопереробного підприємства.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що причиною пожежі стало падіння уламків безпілотників. За їхніми словами, фрагменти дронів впали в районі селища Афіпський, що призвело до займання на території заводу.

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Афіпський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших підприємств галузі на півдні Росії. Його проєктна потужність перевищує 6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє різні види пального, частина якого використовується для забезпечення потреб російських військ.

Нагадаємо, дрони атакували російські Самару та Чебоксари.

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