Дрони атакували російські Самару та Чебоксари: є загоряння на НПЗ, пошкоджено оборонний завод 'Прогрес' (фото, відео)

У російській Самарі після серії вибухів спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Про займання на підприємстві повідомляють російські Telegram-канали та місцеві пабліки.

За даними Astra, аналіз фото й відео, опублікованих очевидцями, свідчить про те, що під атакою опинився саме Куйбишевський НПЗ. Після удару на території підприємства виникла пожежа. У ніч на 10 червня жителі Самарської області повідомляли про звуки вибухів. На цьому тлі губернатор регіону заявив про ракетну небезпеку.

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Куйбишевський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі Самарської області та входить до структури компанії Роснефть.

Варто зазначити, що це не перший випадок атаки на підприємство. Раніше Куйбишевський НПЗ вже потрапляв під удар у січні цього року.

Також у ніч на 10 червня під ударом опинилися російські Чебоксари. Після ракетної атаки в місті спалахнула масштабна пожежа, а місцеві жителі публікували в соцмережах фото та відео густого диму над одним із промислових об’єктів.

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Губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв підтвердив факт ракетної атаки на місто, однак подробиць щодо наслідків інциденту не навів. Водночас російські Telegram-канали повідомили про займання на території одного з підприємств після удару. За результатами OSINT-аналізу, оприлюдненого Astra, ціллю атаки могло стати оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронних систем і обладнання, що використовується, зокрема, в оборонно-промисловому комплексі Росії. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень або можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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