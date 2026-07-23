В Украине выросли цены на популярный продукт: сколько стоит

После нескольких недель понижения стоимости куриных яиц украинские супермаркеты начали постепенно повышать цены. Заметнее всего подорожали поштучные яйца, из-за чего покупателям стало сложнее экономить на одном из самых популярных продуктов.

Об этом пишет Минфин. Средняя стоимость десятка яиц категории С1 составляет 59,50 грн. В то же время, индекс потребительских цен в июле составил 92,4%, что свидетельствует об общем удешевлении продукта на 7,6% по сравнению с июнем.

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Однако поштучные яйца в отдельных сетях уже начали дорожать. В частности, в АТБ за неделю цена выросла с 2,28 грн. до 3,43 грн. за штуку. Если 14 июля десяток стоил 22,80 грн., то 21 июля за него придется заплатить уже 34,30 грн.

При этом фасованные яйца остаются более выгодной покупкой. Самая дешевая упаковка в АТБ стоит 47,90 грн, что позволяет сэкономить до 13,60 по сравнению с приобретением десяти яиц поштучно. Рост цен был зафиксирован и другими торговыми сетями. В Varus поштучное яйцо подорожало с 1,99 до 2,09 грн, в "Ашане" – с 2,30 до 2,60 грн, а в "Форе" – с 2,26 до 2,59 грн.

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Что означает маркировка на яйцах

Отметки на скорлупе или упаковке указывают только на категорию и вес продукта. Буква "С" означает, что яйца принадлежат столовым, а цифра определяет их размер:

С2 – от 45 до 54,9 г;

С1 – от 55 до 64,9 г;

С0 – от 65 до 74,9 г;

высшая категория ("В") – от 75 г.

Категория не влияет на вкус, цвет желтка или питательные свойства яиц. Поэтому если упаковки С1 и С2 имеют почти одинаковую цену, выгоднее выбрать яйца категории С1, ведь они тяжелее.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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