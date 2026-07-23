Как охладить комнату без кондиционера: понадобится миска воды

Во время летнего зноя охладить квартиру без кондиционера бывает непросто. Однако, по словам экспертов, снизить температуру в комнате можно простым и доступным способом – достаточно поставить возле открытого окна миску с холодной водой.

Об этом сообщило издание Express. В жаркие дни жилье, особенно дома, построенные для сохранения тепла, быстро нагревается. Поэтому многие люди ищут бюджетные альтернативы кондиционерам.

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Специалисты по энергосбережению советуют поставить емкость с холодной водой на подоконник или рядом с открытым окном. По их словам, вода поглощает часть тепла из воздуха, а при испарении способствует его охлаждению. Если окно открыто, свежий воздух помогает быстрее распространить по комнате прохладу.

В LEAP Energy Advice отмечают, что этот способ может показаться необычным, но он не нуждается в дополнительных затратах и может быть полезен в жару. Для большего эффекта эксперты советуют использовать не просто холодную воду, а лед. Если поставить миску с кубиками льда перед вентилятором, поток воздуха будет проходить над холодной поверхностью и станет прохладнее.

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В то же время в LEAP Energy Advice отмечают, что даже без вентилятора холодная вода помогает несколько снизить температуру воздуха, хотя при наличии циркуляции воздуха результат будет более ощутимым. Эксперты British Gas также поддерживают этот способ. Они напоминают, что вентиляторы потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем кондиционеры, поэтому их использование обходится дешевле.

Кроме того, специалисты советуют вечером направлять вентилятор в открытое окно. Так горячий воздух будет быстрее выходить наружу, а сочетание вентилятора с миской льда или холодной воды поможет эффективнее охладить помещение без значительных затрат на электроэнергию.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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