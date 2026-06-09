Головная боль и слабость в теле: ожидается магнитная буря желтого уровня

Во вторник, 9 июня, на Земле прогнозируется умеренная геомагнитная активность. Уровень магнитной бури будет соответствовать желтой отметке с К-индексом 4,3, что свидетельствует об относительно слабых возмущениях магнитного поля планеты.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent и Британской геологической службы. Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра несколько превышает привычные показатели, однако геомагнитная ситуация стабилизировалась после недавнего шторма и в целом остается спокойной.

Главные истории дня

В то же время, ученые предупреждают о возможном усилении солнечной активности в ближайшие дни. Причиной может стать выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце 6 июня. По предварительным прогнозам, его влияние может повлечь за собой более мощные геомагнитные возмущения, которые местами достигнут уровня G3 по международной шкале магнитных бурь.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

При даже умеренных магнитных колебаниях некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Чаще всего на изменения геомагнитного фона реагируют метеочувствительные пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Среди наиболее распространенных симптомов в такие дни специалисты называют головную боль, головокружение, повышенную усталость, сонливость, бессонницу, перепады настроения, тошноту и дискомфорт в суставах. Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, врачи рекомендуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и больше проводить на свежем воздухе.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!