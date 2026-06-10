В Украине выросли цены на популярные ягоды: сколько стоят

Сезон ягод в Украине в 2026 году стартовал позже привычного, а цены на клубнику и черешню выросли почти на 50%. Причинами стали весенние заморозки, удорожание ресурсов и логистические трудности. Самые доступные цены на ягоды прогнозируют в середине июля, когда рынок насытится урожаем из разных регионов.

Об этом сообщили аграрные эксперты в комментарии СМИ. Они отмечают, что в этом году сезон существенно сдвинулся из-за неблагоприятных погодных условий: холодная затяжная весна и заморозки замедлили созревание ягод и частично сократили урожай.

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В ряде регионов пострадали даже тепличные хозяйства. В частности, в Одесской области из-за гололедицы были повреждены тепличные покрытия, что затруднило выращивание ранней продукции. Дополнительно на себестоимость повлияли экономические факторы – подорожание горючего, удобрений и электроэнергии, проблемы с логистикой и дефицит рабочей силы в агросекторе.

В результате рынок вошел в сезон с меньшими объемами продукции и более высокой себестоимостью. Уже в начале июня прилавки заполнились первыми ягодами, однако покупатели отмечают значительный рост цен по сравнению с прошлым годом.

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По оценкам аграриев, часть урожая еще не достигла оптимального качества: из-за погодных колебаний ягоды иногда меньше или менее сладки. Ориентировочные розничные цены по регионам сейчас таковы:

клубника (Одесса) - 160-180 грн / кг

украинская черешня (Одесса) - около 350 грн/кг

черешня (Киев, Закарпатье) - 200-400 грн/кг

импортные абрикосы - от 180 грн/кг

персики и нектарины - от 150 грн/кг

Для сравнения, в прошлом году в этот же период ягоды часто стоили 150–180 грн/кг, тогда как в настоящее время отдельные позиции превышают 250 грн/кг.

Фермеры отмечают, что дефицит ягод и фруктов в целом не ожидается, однако урожайность существенно отличается в зависимости от региона. Часть хозяйств потеряла ранние сорта из-за заморозков, тогда как среднеспелые показывают лучшие результаты.

По мнению аграриев, наиболее выгодный период для покупателей придется на середину лета – ориентировочно с 5 по 15 июля. В настоящее время ожидается массовое поступление продукции из разных областей, что увеличит предложение и временно снизит цены. После завершения пикового сезона возможно новое постепенное удорожание.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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