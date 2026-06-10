В Резерв+ расширили перечень категорий граждан, которые могут получить отсрочку: о ком идет речь

Министерство обороны Украины сообщило об обновлении функционала приложения "Резерв+". Отныне научные работники высших учебных заведений и научных учреждений могут оформлять отсрочку от мобилизации онлайн — без личного обращения в территориальные центры комплектования.

Об этом сообщает Минобороны. Новая услуга в "Резерве+" стала очередным шагом в цифровизации военного учета и упрощении доступа к государственным сервисам. Она доступна для ученых университетов и исследовательских учреждений, а также для работников Президиума НАН Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.

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Чтобы воспользоваться сервисом, в Единой государственной электронной базе по образованию должны содержаться актуальные данные о работнике. Система проверяет основное место работы, занятость не менее 0,75 ставки, соответствие должности научного перечня, а также наличие права на отсрочку.

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Дополнительным условием является подтверждение, что учебное или научное заведение осуществляет научную деятельность и прошло государственную аттестацию. Процедура представления максимально упрощена: пользователю нужно авторизироваться в приложении "Резерв+", выбрать категорию "Работы высшего и профобразования, ученые" и отправить запрос. После этого система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и сообщает результат.

В Минобороны отмечают, что в случае сложностей с оформлением отсрочки следует обратиться в кадровую службу или администрацию учреждения. Чаще всего причиной отказа является неточная или устаревшая информация в ЕГЭБО. Ранее онлайн-отсрочка уже была доступна педагогическим и научно-педагогическим работникам. Расширение списка пользователей позволяет еще большему количеству специалистов оформлять документы дистанционно, без лишней бюрократии.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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