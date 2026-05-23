Що робити заброньованому у разі мобілізації: пояснення юриста

Випадки мобілізації працівників, які мають бронювання як співробітники критично важливих для економіки підприємств, періодично викликають суспільний резонанс і потрапляють у медіа. Юристи пояснили, у яких ситуаціях таке може статися, чи є це законним і як діяти у разі порушення.

Про це повідомляють Факти ICTV. Адвокат і керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельніков зазначає, що подібні випадки трапляються рідко і зазвичай пов’язані зі зміною статусу підприємства або помилками в обліку.

За його словами, бронювання може бути анульоване, якщо підприємство:

припинило виконання мобілізаційних завдань для потреб ЗСУ;

втратило статус критично важливого за рішенням уповноваженого органу;

завершило виробництво товарів або надання послуг для оборонних потреб.

У таких випадках працівники фактично втрачають підстави для відстрочки, і після анулювання бронювання можуть підлягати мобілізації.

Що каже закон про відстрочку

Адвокат Сергій Литвиненко нагадує, що стаття 23 закону №3543-XII передбачає відстрочку для військовозобов’язаних, які заброньовані державними органами або підприємствами на період мобілізації та воєнного стану.

Водночас територіальні центри комплектування (ТЦК) зобов’язані перевіряти наявність підстав для відстрочки та стан бронювання. Саме тому, за словами юриста, чинне законодавство не допускає мобілізацію осіб із чинним бронюванням.

Чому трапляються помилки з мобілізацією

Юристи пояснюють, що на практиці іноді виникають ситуації, коли заброньованих осіб мобілізують помилково. Причинами можуть бути:

некоректна або несвоєчасна перевірка даних ТЦК;

технічні збої або відсутність інформації в реєстрі "Оберіг";

людський фактор.

Такі випадки адвокати називають неправомірними.

Що робити у разі неправомірної мобілізації

Андрій Шабельніков радить у подібних ситуаціях:

звертатися до поліції;

оскаржувати дії ТЦК через керівництво або Міністерство оборони;

подавати позов до суду щодо скасування рішення про призов.

Юристи наголошують, що визнання мобілізаційного рішення незаконним може стати підставою для подальшого звільнення з військової служби.

Адвокат Сергій Литвиненко також рекомендує не зволікати з юридичною допомогою та звертатися до фахівців одразу після інциденту. За його словами, судова практика підтверджує, що навіть після зарахування до військової частини рішення про призов може бути оскаржене.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Особливості бронювання для окремих категорій

Окремо зазначається, що для працівників СБУ, держорганів та частини заброньованих осіб діє відомчий механізм обліку. У таких випадках дані передаються безпосередньо від роботодавця або державного органу до реєстру без участі ТЦК.

Після цього інформація про відстрочку має бути внесена до реєстру протягом трьох днів.

Розбронювання окремих фахівців

У деяких випадках, зокрема для медичних працівників, можливе розбронювання за запитом Міноборони. Такі рішення ухвалюються індивідуально міжвідомчою комісією із залученням МОЗ та військового командування, якщо існує підтверджена потреба у фахівцях для ЗСУ.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!