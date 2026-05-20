З яким боргом за комуналку можна втратити субсидію у 2026 році

Українські домогосподарства можуть втратити право на житлову субсидію через заборгованість за комунальні послуги. Причому для цього не потрібні великі суми — достатньо навіть відносно невеликого боргу.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. У 2026 році субсидію можуть не призначити або припинити її виплату, якщо заборгованість за житлово-комунальні послуги не погашається понад три місяці і перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Щоб уникнути втрати допомоги, громадянам радять звертатися до постачальників послуг для укладення договору про реструктуризацію боргу або його поетапного погашення.

Інші причини відмови в субсидії

Окрім наявності боргів, у 2026 році субсидію також можуть не призначити у таких випадках:

якщо раніше отриману субсидію не повернули у встановлений термін;

якщо повнолітні члени домогосподарства перебували за кордоном понад 60 днів протягом року;

якщо працездатні особи не працюють, отримують дохід нижче мінімальної зарплати або не сплачують ЄСВ (окрім окремих категорій, зокрема студентів і отримувачів соціальних пенсій);

якщо протягом року здійснено покупку товарів або послуг на суму понад 50 тис. грн (за винятком окремих випадків, наприклад витрат на лікування);

якщо є значні фінансові заощадження (депозити понад 100 тис. грн або купівля валюти на суму понад 50 тис. грн за рік);

якщо є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці;

якщо домогосподарство має більше одного житла (з певними винятками для тимчасово окупованих територій та сільської місцевості);

якщо у власності є житло великої площі (понад 130 кв. м для квартири або понад 230 кв. м для будинку), за винятком окремих соціальних категорій;

якщо у власності є автомобіль віком до 5 років або більше одного авто віком до 15 років.

Таким чином, правила призначення субсидій залишаються доволі жорсткими, і враховують не лише доходи, а й майновий та фінансовий стан сім’ї.

