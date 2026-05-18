В Україні зʼявилась перша черешня: скільки коштує ягода

В Україні стартував сезон черешні — на ринках уже з’явилися перші ягоди нового врожаю. Однак через весняні заморозки та слабший урожай ціни цього року залишаються високими. Українська черешня наразі коштує близько 180–200 грн за кілограм, тоді як імпортна може сягати майже 1000 грн/кг.

Про початок сезону повідомляє "Суспільне.Ужгород". Перші ранні сорти вже дозрівають на Закарпатті — саме цей регіон традиційно одним із перших виводить черешню нового врожаю на український ринок.

Втім, цьогорічний сезон виявився непростим для садівників. Весняні похолодання, нічні заморозки та різкі перепади температур негативно вплинули на формування врожаю. Через це частина цвіту не дала зав’язі, а кількість ягід помітно зменшилася.

Місцеві фермери розповідають, що в урожайні роки одне дерево здатне давати до 50 кг плодів, однак цього сезону показники значно нижчі. За їхніми словами, головною проблемою останніх років стала нестабільна весняна погода: після раннього потепління дерева починають цвісти швидше, але навіть кілька днів заморозків можуть серйозно пошкодити майбутній урожай.

На старті сезону ціни на черешню залишаються традиційно високими. На ринках українська рання ягода із Закарпаття продається по 180–200 грн за кілограм. Імпортна черешня, яку переважно завозять із Греції, коштує значно дорожче — до 1000 грн/кг.

Саме імпорт наразі переважає на прилавках, адже масового надходження української черешні ще немає. Зокрема, в Ужгороді більшість ягід на ринку — іноземного походження, тоді як місцева продукція представлена невеликими партіями.

Експерти пояснюють високу вартість імпортної черешні кількома факторами: дорогим транспортуванням, обмеженою пропозицією ранніх ягід, сезонним дефіцитом та стабільно високим попитом на перші фрукти й ягоди.

Садівники також звертають увагу, що через зміну клімату дерева стали більш чутливими до погодних коливань. Теплі весняні періоди провокують раннє цвітіння, а подальше похолодання часто суттєво скорочує врожайність. Для багатьох господарств це означає не лише менший урожай, а й вищу собівартість продукції.

У супермаркетах ціни ще вищі. За даними моніторингу, середня вартість черешні у великих торговельних мережах наразі становить близько 753 грн за кілограм. Зокрема:

у Novus — близько 599 грн/кг;

у "Сільпо" — приблизно 799 грн/кг;

у GoodWine — до 2490 грн/кг.

