В Украине появилась первая черешня: сколько стоит ягода

В Украине стартовал сезон черешни – на рынках уже появились первые ягоды нового урожая. Однако из-за весенних заморозков и более слабого урожая цены в этом году остаются высокими. Украинская черешня стоит около 180–200 грн за килограмм, тогда как импортная может достигать почти 1000 грн/кг.

О начале сезона сообщает " Общественное.Ужгород ". Первые ранние сорта уже созревают в Закарпатье — именно этот регион традиционно одним из первых выводит черешню нового урожая на украинский рынок.

Впрочем, нынешний сезон оказался непростым для садоводов. Весенние похолодания, ночные заморозки и резкие перепады температур повлияли на формирование урожая. Поэтому часть цвета не дала завязи, а количество ягод заметно уменьшилось.

Местные фермеры рассказывают, что в урожайные годы одно дерево способно давать до 50 кг плодов, однако в этом сезоне показатели значительно ниже. По их словам, главной проблемой последних лет стала нестабильная весенняя погода: после раннего потепления деревья начинают цвести быстрее, но даже несколько дней заморозков могут вредить будущий урожай.

На старте сезона цены на черешню остаются традиционно высокими. На рынках украинская ранняя ягода из Закарпатья продается по 180–200 грн. за килограмм. Импортная черешня, преимущественно завозимая из Греции, стоит значительно дороже — до 1000 грн/кг.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Именно импорт преобладает на прилавках, ведь массового поступления украинской черешни еще нет. В частности, в Ужгороде большинство ягод на рынке — иностранного происхождения, в то время как местная продукция представлена небольшими партиями.

Эксперты объясняют высокую стоимость импортной черешни несколькими факторами: дорогостоящей транспортировкой, ограниченным предложением ранних ягод, сезонным дефицитом и стабильно высоким спросом на первые фрукты и ягоды.

Садоводы также обращают внимание, что из-за изменения климата деревья стали более чувствительны к погодным колебаниям. Теплые весенние периоды провоцируют раннее цветение, а последующее похолодание зачастую существенно сокращает урожайность. Для многих хозяйств это означает не только меньший урожай, но и более высокую себестоимость продукции.

В супермаркетах цены еще выше. По данным мониторинга, средняя стоимость черешни в крупных торговых сетях составляет около 753 грн за килограмм. В частности:

у Novus – около 599 грн/кг;

в "Сильпо" - примерно 799 грн/кг;

в GoodWine – до 2490 грн/кг.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!