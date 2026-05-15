Дроны атаковали НПЗ в российской Рязани: бушует пожар (фото, видео)

В ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ в России. После серии взрывов на территории предприятия возник масштабный пожар.

Об этом сообщают Exilenova+, ASTRA, губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам местных жителей, первые взрывы прогремели около двух часов ночи. После этого жители Рязани начали сообщать об атаке на нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы утверждают, что взрывы раздавались один за другим, а над промышленной зоной разразился сильный пожар. На видео, распространивших мониторинговые каналы, виден густой черный дым и огонь над территорией предприятия.

Впоследствии губернатор Павел Малков подтвердил атаку беспилотников. По его словам, в результате удара повреждения зафиксировали не только на территории предприятия, но и в нескольких жилых домах.

Также он сообщил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Взрывы раздавались и в других регионах РФ

Этой же ночью о взрывах сообщали и в других регионах России, в частности в Брянске, Таганроге и Ейске.

В Ейске, по данным российских пабликов, дым поднимался со стороны военного аэродрома. Известно, что там базируется 859 Центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ РФ.

На фоне атак дронов в ряде российских городов временно ограничили работу аэропортов. В частности, аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля и Тамбова приостановили прием и отправку рейсов, а московский аэропорт Внуково работал с ограничениями.

Напомним, дроны атаковали Москву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!