Ожидается магнитный шторм силой G1: прогноз на 14 мая
Землю снова накроет магнитная буря из-за соприкасающегося удара выброса корональной массы, который произошел на Солнце 10 мая. По прогнозам специалистов геомагнитная активность начнет усиливаться уже 14 мая, а основное влияние магнитного шторма ожидается 15-16 мая.
Ученые прогнозируют бурю уровня G1, однако точные сроки ее завершения пока неизвестны. Об этом сообщила британская геологическая служба.
По данным Meteoagent, 13 мая К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности. В то же время резонанс Шумана остается низким, а солнечную вспышку оценивают на уровне C2.
Предварительно прогнозируется, что 14 мая К-индекс снизится до 3, однако уже 15 мая он может возрасти до 4,7 – это соответствует желтому уровню магнитной бури.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
При повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение состояния здоровья. Чаще всего речь идет о:
- головные боли;
- головокружение;
- тошноту;
- слабость;
- сонливость;
- боли в суставах и спине;
- повышение АД;
- обострение хронических заболеваний.
В некоторых случаях люди также жалуются на дискомфорт в области сердца и скорую усталость.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает
Что советуют врачи во время магнитных бурь
Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, специалисты рекомендуют:
- ограничить жирную, острую и тяжелую пищу;
- добавить в рацион сезонные фрукты, рыбу и орехи;
- меньше употреблять кофе и алкоголь;
- отказаться от курения;
- больше гулять на свежем воздухе;
- регулярно проветривать помещение;
- соблюдать режим сна и избегать переутомления.
Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!