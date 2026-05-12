Какая категория украинцев может получить 1038 гривен доплаты к пенсии

В Украине одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату в размере 1038 гривен. Однако для этого необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию (ЛКК) и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. В то же время украинцам от 70 лет автоматически начисляют возрастные надбавки к пенсии, если размер их выплат не превышает установленного лимита.

Об этом сообщает профильное издание " На пенсии ". В отличие от возрастных доплат, пособие по уходу не назначается автоматически — для его оформления нужно выполнить ряд требований.

Кто может получить доплату

В 2026 году право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры, которые:

достигли 80-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту;

проживают самостоятельно;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;

имеют вывод ЛКК о необходимости постоянного ухода.

Только при наличии всех этих условий Пенсионный фонд может назначить соответствующую выплату.

Как оформить помощь

Процедура получения надбавки состоит из нескольких этапов:

Пройти ЛКК Сначала нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который направит на врачебно-консультативную комиссию. Именно она определяет, нуждается ли человек в постоянном уходе. Подать заявление в ПФУ После получения медицинского заключения следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление на назначение доплаты. Подготовить документы Обычно необходимы: паспорт;

идентификационный код;

заключение ЛКК;

право на доходы;

при необходимости - документы о составе семьи или подтверждение самостоятельного проживания.

Какие возрастные надбавки действуют в 2026 году

Кроме помощи по уходу, в Украине действуют автоматические доплаты для пенсионеров в возрасте 70+. Они начисляются без обращения в ПФУ, если пенсия не превышает 10340 гривен.

Размеры доплат следующие:

после 70 лет - 300 грн;

после 75 лет - 456 грн;

после 80 лет - 570 грн.

При этом надбавки не суммируются. Например, по достижении 75 лет пенсионер получает не 300 + 456 грн, а только новую доплату в соответствии со своим возрастом.

Специалисты отмечают: многие пожилые украинцы не пользуются предусмотренными государством выплатами только по неосведомленности о своих правах.

