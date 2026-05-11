Как правильно обжаловать решение ВЛК в Украине: объяснение юриста
В 2026 году судебная практика оказала существенное влияние на правила мобилизации в Украине. В частности, граждане получили возможность оформлять отсрочку без обязательного прохождения ВЛК, а украинцам за границей ТЦК теперь должны обновлять данные в реестре "Оберег" дистанционно без требования лично приезжать в Украину.
Новые правила ВЛК и отмена статуса "ограниченно пригодны"
По состоянию на 2026 год статус "ограниченно подходящий" больше не используется. В настоящее время военно-врачебные комиссии могут принимать только три типа решений:
- пригодный к военной службе;
- пригоден для службы в тыловых подразделениях, логистике или ТЦК;
- непригоден с исключением из военного учета.
Граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны были повторно пройти медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года. В то же время юристы отмечают: после 6 июня 2026 оштрафовать за несвоевременное прохождение ВЛК уже нельзя из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности.
Судебная практика: отсрочку могут предоставить без ВЛК
Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается требование ТЦК проходить медицинское освидетельствование до рассмотрения заявления на отсрочку. Однако украинские суды все чаще становятся на сторону граждан.
В частности, административные суды в Хмельницком и Запорожье пришли к выводу, что право на отсрочку первично, а отсутствие действующего заключения ВЛК не может автоматически являться основанием для отказа.
Кроме того, суды отмечают: прохождение военно-врачебной комиссии и оформление отсрочки — это отдельные процедуры. Даже если человек не прошел ВЛК, это может стать основанием для штрафа, но не отменяет его право на отсрочку.
Могут направить на ВЛК при оформлении отсрочки
Суды также определили очередность действий для ТЦК при рассмотрении документов.
В постановлении Второго апелляционного административного суда от 13 января 2026 указано, что военнообязанных, у которых еще действует отсрочка, не имеют права направлять на медицинское освидетельствование.
Это правило распространяется и на тех граждан, которые находятся в процессе оформления отсрочки. Сначала ТЦК должны рассмотреть заявление и документы, а потом решать вопрос о прохождении ВЛК.
Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии
Если гражданин не согласен с решением ВЛК, он может:
- подать жалобу в высшую военно-врачебную комиссию в течение 30 дней;
- обратиться в суд в срок от 3 до 6 месяцев.
Юристы объясняют, что суд не определяет медицинский диагноз, а проверяет законность процедуры прохождения комиссии.
К примеру, в феврале 2026 года Николаевский окружной административный суд отменил решение ВЛК из-за того, что пациенту не провели необходимые лабораторные обследования.
Реестр "Оберег" и дистанционное обновление данных за границей
Многие украинцы за рубежом сталкиваются с трудностями при оформлении загранпаспортов из-за отсутствия данных в системе "Оберег". Во многих случаях ТЦК требовали личного присутствия для обновления информации.
Однако в феврале 2026 года Одесский окружной административный суд признал это требование незаконным. Суд постановил: если лицо может быть идентифицировано через приложение "Резерв+" или другие государственные реестры, ТЦК обязан внести данные дистанционно.
