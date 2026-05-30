Мужчина в декретном отпуске: имеет ли право на отсрочку

В условиях военного положения в Украине вопрос отсрочки от мобилизации строго урегулирован законодательством и возможен только по определенным основаниям. Одним из часто задаваемых вопросов является то, может ли декретный отпуск стать причиной для освобождения от призыва.

Как пояснил специалист портала " Юристы.ua " Владислав Дерий, право на отсрочку определяется исключительно статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Перечень оснований исчерпывающий и не может расширяться по своему усмотрению.

Юрист подчеркнул, что оформление декретного отпуска не дает права на отсрочку от мобилизации. По его словам, такое основание законом не предусмотрено, поэтому сам факт пребывания в отпуске по уходу за ребенком не влияет на статус военнообязанного.

"Право на отсрочку возникает только в условиях, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Декретный отпуск не входит в этот перечень", — отметил эксперт.

Что касается возможных изменений в правилах мобилизации, то с началом лета 2026 существенных нововведений не прогнозируется. В то же время в Министерстве обороны сообщают о дальнейшей цифровизации процессов и обновлении приложения "Резерв+", релиз которого ожидается в начале июня.

Также ведомство работает над усовершенствованием подходов к мобилизации, чтобы лучше учитывать образование, профессиональные навыки и опыт военнообязанных. Речь идет о более целевом привлечении специалистов — в частности, медиков, водителей, связистов и ИТ-специалистов.

Мобилизации не подлежат мужчины до 25 лет, если они не проходили военную службу и не находятся в запасе. После достижения 60-летнего возраста служба возможна только на добровольной основе по контракту.

Отдельные категории граждан могут получить отсрочку по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, обучению или профессиональной деятельности. Среди них многодетные родители, опекуны лиц с инвалидностью, студенты, преподаватели, а также работники критически важных предприятий, имеющих право на бронирование.

