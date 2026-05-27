В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине фиксируют заметное подорожание прошлогоднего картофеля: только за последнюю неделю его цена выросла в среднем на 15%. В супермаркетах сейчас килограмм продают в пределах 12,49-18,10 грн. Основная причина – постепенное сокращение запасов в хранилищах на фоне стабильного спроса на один из ключевых продуктов питания.

Об этом сообщает EastFruit. Аналитики отмечают, что прошлый сезон отличался значительной долей некондиционной продукции, из-за чего качественные запасы в хранилищах иссякают быстрее обычного.

Что происходит на рынке

Ключевой фактор роста цен — классический дисбаланс: предложение уменьшается, в то время как спрос остается стабильно высоким. Дополнительно ситуацию усложняет дефицит качественного картофеля — оптовые закупщики сообщают, что формировать крупные партии становится все сложнее из-за нехватки подходящего товара.

Эксперты не исключают дальнейшего повышения цен. Среди причин:

уменьшение доли качественного картофеля на рынке;

постепенное истощение запасов у населения;

сезонное давление по мере приближения нового урожая

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Актуальные цены

На сегодняшний день производители продают картофель урожая 2025 года примерно по 6–12 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объема партии. За неделю это означает удорожание примерно на 15%. В то же время, в годовом измерении продукт все еще дешевле почти на 60%.

По данным "Минфина", средняя цена в супермаркетах на 26 мая составляет около 23,05 грн/кг — это на 3,6 грн больше, чем в начале месяца.

Мониторинг розничных сетей показывает следующие цены:

Varus - 13,90 грн/кг

Novus - 15,49 грн/кг

"Фора" - 16,90 грн/кг

Auchan - 18,10 грн/кг

АТБ - 12,49 грн/кг

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!