МИД Польши: Россию предупредили о последствиях возможных ударов по дипмиссиям в Киеве

Министерство иностранных дел Польши в ответ на российские угрозы заявило, что любые атаки на польские дипломатические учреждения будут расцениваться как сознательные и намеренные действия. В ведомстве подчеркнули, что Россия, которая называет войну против Украины "специальной военной операцией" и декларирует якобы ограничение ударов военными целями, фактически нарушает эти заявления.

Поэтому любые атаки на объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре, в частности дипломатические представительства, в Варшаве считают недружественными и умышленными. Об этом говорится в официальном заявлении польского МИД.

Польская сторона подчеркнула, что подобные действия РФ будут иметь серьезные правовые и международные последствия и еще больше подрывают ее позицию как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Также в МИДе Польши призвали Россию немедленно прекратить агрессию против Украины, назвав ее незаконной и неоправданной, а также выполнять международные обязательства и действующие договоры.

Отдельно в заявлении подчеркивается, что Польша последовательно рассматривает все атаки РФ против Украины, включая удары по гражданским объектам и населению, как акты агрессии, вызывающие значительные человеческие потери и разрушение инфраструктуры.

