Украинцам обнародовали тариф на газ с июня: сколько будет стоить

С 1 июня украинцы, являющиеся клиентами "Нефтегаза" (а это около 98% бытовых потребителей газа), продолжат платить за газ по действующему тарифу — 7,96 грн за кубометр. Более того, этот тариф останется неизменным, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года, ведь компания продолжила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в ГК "Нафтогаз Украины ". В компании уточнили, что тариф стабилен на годовой период — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. В то же время, его действие может быть прекращено раньше, но только в индивидуальных случаях — например, если потребитель сам выберет другой тарифный план.

Оплачивать газ по-прежнему необходимо ежемесячно – до 25 числа следующего месяца.

В "Нефтегазе" также отметили, что новые клиенты могут присоединиться к тарифу "Фиксированный", выбрав его при оформлении заявки на подключение. Перейти на этот тариф имеют право и потребители, получающие субсидии или льготы, при этом изменение тарифного плана не влияет на их выплаты.

Отдельно отмечается, что украинцам следует хранить платежные документы за коммунальные услуги. Юристы советуют не выбрасывать квитанции не менее пяти лет, ведь они могут стать доказательством оплаты в случае споров с поставщиками или во время судебных разбирательств.

Эти документы подтверждают отсутствие задолженности и помогают защитить права потребителя в конфликтных ситуациях. Важно, что и электронные квитанции, сформированные при оплате через банк, также имеют юридическую силу и их также следует сохранять.

