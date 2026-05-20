Армия РФ атаковала Украину дронами и баллистикой: в Днепре есть погибшие (фото, видео)

В ночь на 20 мая российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по нескольким регионам Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами очутились Днепр, Одесская и Сумская области. В результате обстрелов погибли, ранены и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Днепр: погибшие и раненые

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки в Днепре погибли два человека, еще шестеро пострадали. В тяжелом состоянии находятся 42-летняя женщина и мужчины в возрасте 47 и 25 лет. Еще двое мужчин — 47 и 40 лет — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один из пострадавших, 27-летний мужчина, будет проходить лечение амбулаторно.

По словам чиновника, российская армия атаковала область ракетами, дронами и артиллерией. В Днепре повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары, в том числе на складах с продуктами питания.

Одесса: поврежденные дома и масштабный пожар

Под массированным ударом оказалась и Одесса. Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о повреждении жилых домов и автомобилей. Одно одноэтажное здание было полностью разрушено. По данным ГСЧС, беспилотник также попал в недостроенную 24-этажку – удар пришелся на уровень 18-го этажа. Кроме того, в результате атаки вспыхнул масштабный пожар в складском здании.

К ликвидации последствий привлекли 86 спасателей, 20 единиц техники ГСЧС, а также добровольцы Ассоциации добровольных пожарных Украины. Информация о пострадавших уточняется.

Сумщина: удары по жилым кварталам и больницы

В Сумской области российские дроны атаковали Конотопскую и Шосткинскую общины. Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура города. В результате атаки серьезно повреждена многоэтажка — часть дома обрушилась, под завалами могли остаться люди. В городе идет спасательная операция.

Также российские беспилотники массированно атаковали центральную Конотопскую больницу. В здании выбиты почти все окна, есть пострадавшие. Председатель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что по меньшей мере шесть человек получили ранения. Кроме Конотопа, попадание зафиксировали и в жилом секторе Шосткинского общества.

В настоящее время в поврежденных районах продолжается эвакуация жителей, работают спасатели и коммунальные службы. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

