Подъемная помощь военнослужащим: кто имеет право получить и при каких условиях

Министерство обороны Украины в рамках проекта "Гид по соцобеспечению" объяснило порядок начисления подъемной помощи военнослужащим, переезжающим в новое место службы. Речь идет об условиях получения выплат, их размере и процедуре оформления.

Об этом сообщает Минобороны. Подъемная помощь - это единовременная выплата, которую государство предоставляет военным в случае перевода в другой населенный пункт. Кроме нее, предусмотрены суточные за время пребывания в пути для военнослужащего и членов его семьи, которые переезжают вместе с ним. Порядок регулируется приказом Минобороны №45 от 5 февраля 2018 г. (в действующей редакции от 1 ноября 2024 г.).

Кто имеет право на выплату

Получить подъемную помощь могут проходящие военнослужащие:

службу по контракту;

кадровую военную службу;

службу по призыву лиц офицерского состава.

В то же время, мобилизованные военные и военные базовой службы права на эти выплаты не имеют.

В каких случаях назначается помощь

Выплата предусмотрена при переезде в другой населенный пункт, в частности при:

назначении на новую должность;

направлении на обучение в военное учреждение на срок от 6 месяцев (без сохранения должности);

передислокации части или подразделения;

возвращении из командировки с последующим назначением в другой населенный пункт;

переводе между подразделениями, расположенными в разных населенных пунктах;

переходе из других военных формирований в ВСУ;

возвращении после службы или учебы за границей.

Не выплачивается пособие в случаях краткосрочного обучения (до 6 месяцев), а также, если после обучения военный остается служить в том же населенном пункте.

Размер выплат

Подъемная помощь состоит из двух частей:

100% месячного денежного довольствия — на самого военнослужащего;

— на самого военнослужащего; 50% денежного довольствия — на каждого члена семьи, который переехал вместе.

Суточные выплачиваются каждый день в пути при наличии проездных документов. День убытия и день прибытия учитываются отдельно. При отсутствии билетов — насчитывается сутки.

В целом выплаты могут начисляться не более чем за два переезда в год.

Кто учитывается как член семьи

В расчет входят:

супруга или супруг (при условии официального брака до момента переезда);

дети, в том числе усыновленные (несовершеннолетние или с инвалидностью);

нетрудоспособные родители или родители/усыновители второго супруга.

Если оба супруга — военнослужащие, каждый получает выплату отдельно, а помощь на семью начисляется только одному из них по выбору.

Как получить подъемную помощь

Процедура оформления предполагает несколько шагов:

По прибытии на новое место службы подать рапорт командиру. Командир издает приказ о выплате (при необходимости может быть создана комиссия для подтверждения переезда семьи). Выплату производит новая воинская часть. Обратиться за помощью можно в течение трех лет с момента возникновения права.

Подъемная помощь и суточные выплачиваются из приказа командира воинской части и подтверждают государственную поддержку военных во время смены места службы.

