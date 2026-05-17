Какие дизельные автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей
За прошедший месяц украинцы зарегистрировали около 5 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на дизельные автомобили снизился на 12%. Из общего количества зарегистрированных машин 1,2 тысячи пришлись на новые автомобили, что на 2% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщили в УкрАвтопроме. В то же время 3,8 тысяч составляли подержанные авто, ввезенные из-за границы, и этот показатель сократился на 16%.
Среди новых дизельных моделей наиболее популярным стал Renault Duster. Украинские водители традиционно выбирают эту модель из-за ее практичности, надежности и адаптации к местным дорогам.
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
В пятерку самых популярных новых дизельных авто также вошли:
- Volkswagen Touareg - 107 авто;
- Volkswagen Tiguan - 84 авто;
- Škoda Kodiaq - 70 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 58 авто.
В сегменте импортируемых дизельных машин лидером стал Renault Mégane, популярность которого объясняют прежде всего доступной стоимостью.
Также в ТОП-5 вошли:
- Nissan Qashqai - 279 авто;
- Škoda Octavia - 251 авто;
- Volkswagen Passat - 203 авто;
- Hyundai Santa Fe - 159 авто.
Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !