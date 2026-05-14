Важно для владельцев животных: нужно ли чиповать домашних питомцев

В Украине владельцы домашних животных нередко путаются в правилах микрочипирования, регистрации и оформления документов для любимцев. В то же время, в 2026 году для хозяев собак и кошек действуют четкие требования, несоблюдение которых может привести к штрафам или даже конфискации животного.

Об этом сообщает Новости.LIVE. С 1 марта 2026 года в Украине вступил в силу закон "О ветеринарной медицине и благополучии животных". Документ ввел новые правила для владельцев собак и кошек.

Согласно им, хозяева должны оформить ветеринарный паспорт установленного образца. В документе должны содержаться сведения о:

владельца животного;

происхождение любимца;

состояние здоровья;

результаты диагностики;

вакцинацию;

лечение;

проведены противоэпизоотические мероприятия.

Также в паспорте указывают кличку животного, вид, породу, пол, возраст, масть и информацию о микрочипах.

Отсутствие ветеринарного паспорта может послужить основанием для штрафа. В то же время в отношении домашних кошек, постоянно находящихся в квартире и не выходящих на улицу, контроль фактически не осуществляется, поэтому оформление документа часто остается решением владельца.

Является ли чипование обязательным

На общегосударственном уровне в Украине нет закона, который прямо обязывал бы чиповать собак и кошек. Регистрация животных в Едином государственном реестре домашних животных остается добровольной.

Однако в отдельных городах действуют собственные правила содержания домашних животных. К примеру, в Киеве владельцы собак должны зарегистрировать любимца в уполномоченном органе КГГА и получить специальный жетон с кодом. В таких случаях микрочиповка фактически становится необходимой процедурой.

Кроме того, без чипа невозможно официально вывезти животное за границу. Идентификация является обязательным условием оформления международных ветеринарных документов и пересечения границы.

Зачем нужен микрочип

Микрочип – это постоянный электронный идентификатор, вводимый под кожу животного. Благодаря ему можно быстро установить владельца при потере собаки или кота.

Специалисты отмечают, что без идентификации могут возникать проблемы с регистрацией животного, подтверждением права собственности и ведением учета.

Кроме юридических аспектов, чипирование имеет и практическое значение. Если потерянный любимец попадет в ветеринарную клинику или приют, с помощью чипа специалисты смогут быстро найти контакты хозяина и вернуть животное домой.

