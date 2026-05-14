От нее точно следует избавиться: какое растение привлекает клещей

Клещи больше всего любят влажные, затененные и густо заросшие места. Именно в таких условиях они могут прятаться от солнца, легче переносить жару и ждать человека или животного. В то же время, некоторые декоративные растения во дворах и садах фактически создают для паразитов идеальную среду для жизни.

Об этом пишет ТСН. Большинство людей считают, что клещи встречаются только в лесах или высокой траве, однако они активно заселяют и обычные приусадебные участки. Если сад слишком зарос или имеет плотную растительность, риск появления клещей значительно возрастает.

Какие растения наиболее привлекают клещей

Лучшими условиями для паразитов становятся растения, которые образуют густые заросли и долго удерживают влагу у земли. В таком микроклимате клещи чувствуют себя особенно удобно.

Среди декоративных кустов специалисты часто упоминают барбарис Тунберга, популярный в ландшафтном дизайне. Его плотная крона создает тень и влажную среду, где паразиты могут легко скрываться.

По наблюдениям, в таких густых насаждениях клещей может быть гораздо больше, чем на открытых и хорошо ухоженных участках. Именно чрезмерная загущенность растений является одним из главных факторов риска.

Чтобы снизить вероятность появления клещей, следует регулярно обрезать кусты, прореживать ветки и не допускать сильного зарастания территории. Также важно убирать сухие листья, растительные остатки и сломанные ветви, ведь они становятся естественным укрытием для паразитов.

Если густой декоративный кустарник растут рядом с детскими площадками или зонами отдыха, их рекомендуют дополнительно отделять — например, каменными дорожками или другими видами растений.

Где в саду клещи встречаются чаще всего

Самыми опасными зонами считаются:

высокая нескошенная трава;

густые папоротники и заросли;

влажные места у водоемов;

участки рядом с компостными ямами;

кучи старых листьев;

пространство под густыми кустарниками и деревьями.

Все эти места объединяют тень и повышенная влажность – именно такие условия больше всего нравятся клещам.

Как сделать участок безопаснее

Специалисты советуют не только бороться с клещами, но и устранять условия, в которых они могут жить. Регулярное кошение травы, уборка органического мусора, контроль влажности и прореживание растений помогают существенно снизить риск появления паразитов.

Комплексный уход за садом делает территорию менее привлекательной для клещей и помогает лучше защитить людей и домашних животных.

