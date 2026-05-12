Российская армия атаковала Киевщину: повреждены дома, горел сад (фото)

В ночь на сегодняшний день российские войска в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам Киевской области. В результате атаки повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.

Об этом сообщили начальник Киевской ОВ Николай Калашник и ГСЧС Украины. По словам Калашника, в Фастовском районе из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар на крыше детского сада. Кроме того, в расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна. Также повреждены два частных дома.

По официальной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. На местах ударов работают спасатели и другие оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, обследуют территорию и фиксируют масштабы разрушений.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

