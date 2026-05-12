Оцифровка трудовой книги: касается ли военных
В Украине идет переход на электронный учет трудового стажа и цифровизация трудовых книжек. Этот процесс напрямую касается и военнослужащих, ведь от полноты и точности внесенных данных зависит дальнейший расчет пенсии и зачисление страхового стажа.
Об этом напоминают в Ровенском областном ТЦК и СП. Завершить перевод трудовых книг в цифровой формат планируют до 10 июня 2026 года. Прежде всего, это касается граждан, которые начали работать до 1 января 2004 года.
Для военных этот вопрос имеет особое значение, поскольку периоды службы также включаются в страховой стаж, но только при условии, что информация корректно внесена в электронные реестры. В Пенсионном фонде данные о трудовой деятельности формируются исключительно на основе оцифрованных документов. Если записи неполны или отсутствуют, это может привести к ошибкам в подсчете стажа и повлиять на размер будущих выплат.
Как засчитывается военная служба
В Ровенском областном ТЦК и СП объясняют, что срочная военная служба входит в страховой стаж, однако ключевую роль играет документальное подтверждение.
Повторно подавать военный билет не нужно, если соответствующая запись уже есть в трудовой книжке со всеми необходимыми реквизитами. Если таких данных нет или они не полны, документ необходимо отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.
Какие документы могут потребоваться
Кроме трудовой книги и военного билета, могут использоваться и другие подтверждения стажа, в частности:
- дипломы об образовании (для периодов обучения до 2004 г.);
- справки и другие официальные документы, подтверждающие отдельные периоды деятельности.
Все скан-копии должны быть качественными, читабельными и содержать полный комплект страниц в хронологическом порядке с подписями, печатями, датами и реквизитами.
Как подать документы
Передать документы для оцифровки можно самостоятельно через веб-портал Пенсионного фонда Украины или через работодателя.
Специалисты отмечают: своевременное внесение данных в электронную систему помогает избежать потери части страхового стажа и обеспечивает корректный расчет пенсии в будущем.
