На какие кроссоверы следует обратить внимание: их советуют эксперты

Выбрать кроссовер с хорошим уровнем безопасности, современным оснащением и просторным салоном по адекватной цене сегодня непросто. Впрочем, на рынке все еще есть модели, удачно сочетающие комфорт, практичность и доступность.

Эксперты GoBankingRates назвали четыре кроссовера 2025 года, которые, по их мнению, заслуживают особого внимания в своих сегментах.

Kia Niro

Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан считает, что Kia Niro недооценивают покупатели. По его словам, модель отличается очень экономичным расходом топлива и продуманным интерьером.

Специалист отметил, что, несмотря на популярность крупных SUV, Kia Niro остается одним из самых удобных автомобилей для ежедневного использования. Кроссовер легко паркуется, обеспечивает комфортную езду и стоит менее 35 тысяч долларов.

В свою очередь владелец German Car Depot Алан Гельфанд объяснил скромные продажи модели тем, что покупателям сложно определиться между гибридной и полностью электрической версиями Kia Niro.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos конкурирует с такими моделями как Honda HR-V, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek и Buick Encore GX, из-за чего часто остается без внимания покупателей.

В то же время, по словам Роба Диллана, этот кроссовер приятно удивляет комфортом в своем классе и демонстрирует хорошую экономичность.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner может показаться не самым доступным вариантом, однако это полноценный среднеразмерный внедорожник с репутацией очень надежного автомобиля.

Эксперт признал, что модель выглядит несколько консервативно на фоне современных конкурентов, но проверенная конструкция и выносливость делают ее привлекательным выбором для многих водителей.

Subaru Outback

Роб Диллан также отметил Subaru Outback, подчеркнув долговечность этой модели. По его словам, владельцы часто пользуются таким кроссовером годами благодаря его надежности и практичности.

Эксперт подчеркнул, что Subaru Outback сочетает комфорт, высокий уровень безопасности и уверенное поведение на дорогах в сложных погодных условиях, поэтому многие водители не спешат менять этот автомобиль на другой.

